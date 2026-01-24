Tennis Start Romagna Cup a Cesenatico | Rafforziamo la nostra promozione sportiva

A Cesenatico torna il tennis internazionale con la Start Romagna Cup, un torneo Challenger ATP 50 in programma dall’1 all’8 febbraio al Circolo tennis Anselmo Godio. L’evento rappresenta un’opportunità per promuovere lo sport e rafforzare l’offerta tennistica della regione, valorizzando un luogo storico che ha ospitato in passato il centro tecnico della Federazione italiana tennis.

In riviera torna il grande tennis internazionale. Nei campi del Circolo tennis Anselmo Godio di Cesenatico, dove in passato era stato allestito il centro tecnico della Federazione italiana tennis, dall’1 all’8 febbraio si terrà la Start Romagna Cup, un nuovo torneo Challenger ATP 50. Sono sette i giocatori compresi tra i primi 300 del ranking mondiale, due dei quali stabilmente in Top 200, a testimonianza dello spessore tecnico del torneo. In cima alla lista figura il croato Luka Mikrut, numero 163 ATP e già vincitore di un Challenger nella passata stagione, seguito da due davisman come l’estone Daniil Glinka (199), reduce da un titolo in Canada, e il bosniaco Nerman Fatic (223), atleta ormai di casa in Romagna e protagonista anche in Serie A con il CT Zavaglia Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

