Tempesta Ingrid | allerta meteo per l' inizio di febbraio in arrivo aria artica e neve a quote basse

L'inizio di febbraio 2026 porta un’allerta meteo a causa della tempesta Ingrid, che porterà aria artica e nevicate a quote basse sull’Europa meridionale. Dopo aver interessato il Portogallo, il sistema si sposta verso il Mediterraneo, determinando un importante cambiamento nelle condizioni atmosferiche della regione. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità per affrontare al meglio le eventuali conseguenze di questa ondata di maltempo.

L’inverno è pronto a mostrare il suo volto più severo sull’Europa meridionale. Dopo aver colpito duramente il Portogallo, la tempesta Ingrid si muove verso il Mediterraneo, determinando un deciso cambiamento della circolazione atmosferica europea all’inizio di febbraio 2026. Secondo le analisi dei principali centri meteorologici, il sistema depressionario favorirà l’afflusso di aria fredda di origine artica, con un sensibile calo delle temperature e condizioni di maltempo diffuso su gran parte dell’Italia. Previsioni meteo di febbraio: freddo intenso e rischio ghiaccio L’evoluzione della tempesta potrebbe innescare una fase di freddo marcato, soprattutto sul Nord Italia, dove le temperature minime potrebbero scendere ben al di sotto delle medie stagionali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Allerta meteo sul Lazio: pioggia, mareggiate e neve a quote relativamente basse

Neve in arrivo a quote basse tra Liguria e Piemonte, cosa succede sul fronte meteo
Un'area di perturbazione atlantica si sta avvicinando alla penisola, portando nevicate a quote basse tra Liguria e Piemonte.

