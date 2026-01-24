Telstar-AZ Alkmaar domenica 25 gennaio 2026 ore 12 | 15 | formazioni quote pronostici

Analisi e aggiornamenti su Telstar-AZ Alkmaar, partita valida per l’Eredivisie del 25 gennaio 2026 alle ore 12:15. Dopo un pari e una sconfitta nelle ultime due giornate, l’AZ Alkmaar si trova nella zona playoff, ma con margini ridotti rispetto alle prime posizioni. La squadra, guidata temporaneamente da Leeroy Echteld dopo l'esonero di Maarten Martens, cerca conferme e miglioramenti. Ecco le formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

Con un solo punto fatto nelle ultime due giornate di Eredivisie, l'AZ Alkmaar resta nella zona playoff della classifica del campionato olandese ma ha perso terreno rispetto al secondo e terzo posto, per cui se la squadra ora affidata a Leeroy Echteld, dopo il licenziamento di Maarten Martens a causa delle prestazioni deludenti, vuole cambiare.

