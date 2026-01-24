Telstar-AZ Alkmaar domenica 25 gennaio 2026 ore 12 | 15 | formazioni quote pronostici Segneranno entrambe al BUKO Stadion

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 12:15 si disputerà la sfida tra Telstar e AZ Alkmaar al BUKO Stadion. Analizziamo formazioni, quote e pronostici, considerando le recenti prestazioni delle squadre. L’AZ, dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime due giornate, cerca di migliorare la propria posizione in classifica, ora sotto la guida di Leeroy Echteld. Ecco le principali informazioni per le scommesse sportive e pronostici.

Con un solo punto fatto nelle ultime due giornate di Eredivisie, l'AZ Alkmaar resta nella zona playoff della classifica del campionato olandese ma ha perso terreno rispetto al secondo e terzo posto, per cui se la squadra ora affidata a Leeroy Echteld, dopo il licenziamento di Maarten Martens a causa delle prestazioni deludenti, vuole cambiare.

