Tegola Napoli | Neres verso l’operazione Il consulto a Londra e la data del rientro

Il calciatore del Napoli, David Neres, potrebbe presto sottoporsi a un intervento chirurgico a causa di un infortunio. Dopo un consulto a Londra, le indicazioni mediche sembrano indirizzare verso questa soluzione, anche se la data del rientro non è ancora definita. La situazione richiede attenzione, e le decisioni definitive saranno prese nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire il miglior recupero possibile.

NERES VERSO L’OPERAZIONE. Le notizie che filtrano dall’infermeria del Napoli sono allarmanti: per David Neres si fa sempre più concreta l’ipotesi dell’intervento chirurgico. Dopo il consulto specialistico a Londra, riportato dalla Gazzetta dello Sport, è emersa la necessità di operare per risolvere una lesione al tendine della caviglia che non guarisce. Il brasiliano, infortunatosi il 4 gennaio contro la Lazio e ricaduto nel match col Parma, dovrà stare fermo circa due mesi. Salterà tutto febbraio e marzo, con il rientro previsto solo ad aprile, dopo la sosta per le nazionali. Perché David Neres deve operarsi, cosa è successo contro il Parma e quando rientra?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Infortunio Neres, brutte notizie dopo il consulto a Londra: si va verso l'operazione?

Napoli, altra tegola per Conte: Neres verso l'operazione alla caviglia

