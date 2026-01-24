La Corte di Cassazione ha stabilito che anche i concessionari di specchi acquei destinati all’ormeggio di imbarcazioni da diporto sono soggetti al pagamento della Tarsu, in assenza di un’autorità marittima specifica. Questa decisione chiarisce l’ambito di applicazione della tassa comunale sui rifiuti urbani, evidenziando l’obbligo di versamento anche in contesti privati e senza specifiche autorità marittime.

TALAMONE La tassa comunale sui rifiuti urbani è dovuta anche da parte dei concessionari di specchi acquei adibiti ad ormeggio di imbarcazioni da diporto laddove non esiste una ben specificata Autorità Marittima. In tal caso è il Comune ad essere titolare sia del servizio che del diritto di riscossione dell’imposta sui rifiuti. Questo è quello che ha deciso recentemente la Corte di Cassazione di Firenze che ha respinto definitivamente un’istanza di ricorso del circolo nautico Amici di Talamone, uno dei 19 concessionari presenti nel porto garibaldino, che si era opposta ad un accertamento del Comune di Orbetello della Tarsu relativa alle annualità 2009 e 2010. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tarsu, la Corte di Cassazione: "Ha ragione il Comune"

Scontro Comune-Umbria Mobilità. Deciderà la Corte di CassazioneLa Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla controversia tra il Comune di Spoleto e Umbria Tpl e Mobilità, riguardante la restituzione di più di 4 milioni di euro.

Leggi anche: Tesoreria di Foggia: la Corte dei Conti dà ragione a Unicredit, perché non dovrà restituire i soldi al Comune

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Tarsu, la Corte di Cassazione: Ha ragione il Comune; Tasse nei porti turistici: la Cassazione fa chiarezza dal caso Talamone; Prescrizione decennale tributi: la Cassazione decide.

Materiali da costruzione: la Corte UE boccia la tassa mineraria unghereseLa Corte di giustizia UE, nella sentenza del 22 gennaio 2026 alla causa C?144/24, ha accolto parzialmente il ricorso della Commissione ... ipsoa.it

Ungheria: Corte Ue, illegittima tassa mineraria aggiuntiva su materiali costruzioneLa tassa mineraria aggiuntiva introdotta dall'Ungheria per la vendita di alcuni materiali da costruzione viola il diritto dell'Unione ... agenzianova.com