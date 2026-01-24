La coppa del mondo FIFA, simbolo universale del calcio, ha origini milanesi. Realizzata nel 1971 dallo scultore Silvio Gazzaniga nello studio di via Alessandro Volta 7, questa originale creazione ha segnato un importante capitolo nella storia dello sport. Gazzaniga, considerato il “papà” del trofeo, ha contribuito a creare un’icona riconosciuta in tutto il mondo, rappresentando l’eccellenza artistica e culturale italiana nel settore sportivo.

La Coppa del Mondo Fifa è nata a Milano e ha un indirizzo preciso: via Alessandro Volta 7. È qui che lo scultore Silvio Gazzaniga aveva il suo studio e dove, nel 1971, disegnò e modellò il celebre trofeo destinato a diventare un’icona mondiale. Proprio per testimoniare questa origine, si è tenuta ieri la cerimonia di inaugurazione della targa commemorativa affissa al civico 7, alla presenza dell’Assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano Martina Riva e del presidente del Municipio 1 di Milano Mattia Abdu Ismahil, intervenuti per i saluti istituzionali. "Lo svelamento di questa targa – sottolinea l’assessora Riva – racconta il legame profondo che unisce Milano al mondo dello sport, ma anche alla creatività e al coraggio di osare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Targa per il “papà“ della Coppa del Mondo il grande scultore milanese Silvio Gazzaniga

Coppa del Mondo Fifa, tributo allo scultore Silvio Gazzaniga: una targa nel palazzo che ospitò il suo studioIn occasione della Coppa del Mondo FIFA, è stata inaugurata una targa nel palazzo di via Alessandro Volta 7, a Milano, dove lo scultore Silvio Gazzaniga ha realizzato il celebre trofeo.

Inaugurata a Milano la targa per Silvio Gazzaniga: disegnò la Coppa del MondoA Milano è stata inaugurata una targa in memoria di Silvio Gazzaniga, il designer della Coppa del Mondo, in occasione del suo 105º compleanno.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Targa per il papà della Coppa del Mondo il grande scultore milanese Silvio Gazzaniga; De Laurentiis, cordoglio Napoli per perdita papà De Martino; Il funerale di Enrico De Martino e il dolore di Stefano: Sei stato il miglior papà. In chiesa gli amici di una vita; Violenza sulle donne, il Campus Biomedico apre un Centro per le vittime.

Targa per il papà della Coppa del Mondo il grande scultore milanese Silvio GazzanigaLa Coppa del Mondo Fifa è nata a Milano e ha un indirizzo preciso: via Alessandro Volta 7. È qui che lo scultore Silvio Gazzaniga aveva il suo studio e dove, nel 1971, disegnò e modellò il celebre ... ilgiorno.it

La Coppa del Mondo Fifa nacque in via Volta a Milano: una targa per celebrarla milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Un nuovo concorso letterario è stato appena pubblicato: Sipario a bordo - Corti Teatrali Quota di adesione: €30 Generi e categorie: Narrativa. A tema, Drammaturgia, Teatro Premi: Attestato, Coppa, Premi in denaro, Targa Il bando scade il 10 Febbrai - facebook.com facebook