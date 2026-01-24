Tali e Quali riassunto puntata 23 gennaio 2026 | i vincitori la classifica e i protagonisti della finalissima

Emozioni e divertimento nella terza puntata dello show delle imitazioni condotto da Nicola Savino. Scopriamo cosa è successo Nella terza puntata di “Tali e Quali”, lo show condotto da Nicola Savino, su Rai 1, venerdì 23 gennaio 2026, Nicola Savino conduce una serata ricca di emozioni, colpi di scena e rivelazioni inaspettate. Il tutto impreziosito dalla bravura dei tanti imitatori che si sono battagliati per assicurarsi un posto nella finalissima della prossima settimana. Tante le esibizioni degne di nota che hanno impreziosito la giuria composta da Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio, oltre a Orietta Berti, quarto giudice d'eccezione.🔗 Leggi su Today.it

Tali e Quali, riassunto puntata 16 gennaio 2026: i vincitori della serata, la classifica e le prossime imitazioniNella seconda puntata di "Tali e Quali" del 16 gennaio 2026, condotta da Nicola Savino su Rai Uno, sono stati annunciati i vincitori della serata e aggiornate la classifica e le prossime imitazioni.

Tali e quali 2026: la classifica della terza puntata del 23 gennaio, vincitoreEcco la classifica della terza puntata di Tali e Quali 2026, trasmessa il 23 gennaio.

