Tali e Quali 2026 chi ha vinto la puntata di venerdì 23 gennaio

Raffaele De Benedictis è il vincitore della terza puntata di Tali e Quali 2026. Con la sua imitazione di Ligabue sulle note di "Questa è la mia vita", ha conquistato la giuria e il pubblico, volando dritto alla finalissima del 30 gennaio. Ecco il riassunto della serata condotta da Nicola Savino e la classifica completa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Tali e Quali 2026, chi ha vinto la puntata di venerdì 16 gennaioVenerdì 16 gennaio si è svolta la seconda puntata di Tali e Quali 2026, condotta da Nicola Savino con Francesco Totti come ospite.

Tali e quali 2026: la classifica della terza puntata del 23 gennaio, vincitoreEcco la classifica della terza puntata di Tali e Quali 2026, trasmessa il 23 gennaio.

Irene Petitto, originaria di Pinarella, venerdì 16 gennaio ha vinto la puntata di Tali e Quali show interpretando magistralmente Casta Diva di Maria Callas, accedendo così alla finalissima del 30 gennaio. Complimenti! - facebook.com facebook