Tajani rivendica | riforma successo Fi noi partito delle toghe

Tajani sottolinea il ruolo di Forza Italia nel successo della riforma costituzionale sulla giustizia, approvata prima del premierato di Fratelli d’Italia e dell’autonomia della Lega. Secondo il leader, il partito si conferma determinante nel panorama politico, rivendicando la capacità di influenzare l’attività del governo e del Parlamento. La riforma, ora oggetto di referendum, rappresenta un risultato importante per il percorso politico di Fi.

Roma, 24 gen. (askanews) – Un successo politico di Forza Italia che portando all’approvazione e al referendum la “sua” riforma costituzionale della giustizia, prima del premierato caro a Fdi e prima dell’autonomia voluta dalla Lega, dimostra di essere “determinante nell’attività del governo e del Parlamento”. Il secondo dei tre giorni scelti da Forza Italia per celebrare i 32 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi e del celebre discorso “L’Italia è il paese che amo” pronunciato il 26 gennaio del 1994 è per Antonio Tajani l’occasione di rivendicare il ‘primato’ su Matteo Salvini nel portare a casa una delle tre riforme per cui i cittadini hanno votato il centrodestra alle politiche del 2022 e di rilanciare: “Non basta la separazione delle carriere, non bastano i due Csm.🔗 Leggi su Ildenaro.it

