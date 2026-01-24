Taglio di duecento alberi Gli agronomi chiedono | Norme e controlli adeguati

L’Ordine dei dottori agronomi e forestali di Grosseto si inserisce nel dibattito sul taglio di circa 200 alberi in città, sottolineando l’importanza di norme e controlli adeguati. Solidarizzando con l’interesse della comunità, l’ordine si propone di offrire un contributo tecnico-scientifico per una valutazione più accurata e responsabile delle decisioni relative alla tutela ambientale e urbana.

GROSSETO L’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Grosseto scende in campo nel dibattito sul progetto di abbattimento di oltre 200 alberi in città, esprimendo solidarietà per il "forte interesse e allarme nella cittadinanza" e offrendo il proprio contributo tecnico-scientifico al confronto pubblico. Secondo l’Ordine, la situazione attuale è figlia della "mancanza di un’efficace pianificazione pluriennale del verde" e di un sistema di monitoraggio strutturato. Viene sottolineata l’obsolescenza dell’attuale Regolamento del verde urbano, in vigore dal 2013, che si basa su un protocollo (SIA 2011) non più al passo con l’evoluzione più recente dell’arboricoltura urbana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

