Sydneyattaccato da squalo | muore 12enne

Un bambino di 12 anni ha perso la vita dopo essere stato morso da uno squalo mentre nuotava nel porto di Sydney, in Australia, domenica scorsa. L'incidente ha suscitato preoccupazione e attenzione sulla sicurezza nelle aree di balneazione. Le autorità stanno indagando sulle circostanze e sulle condizioni che hanno portato a questo tragico episodio.

10.00 Aveva 12 anni ed era stato morso da uno squalo mentre nuotava nel porto di Sydney, in Australia, la scorsa domenica. E' morto a causa delle gravi ferite dopo una settimana in ospedale. Si chiamava Nico Antic e si stava tuffando da una roccia per nuotare con gli amici in una baia della città. Questo è il terzo attacco mortale a Sydney da settembre, mentre in altri tre simili registrati nel giro di 48 ore non ci sono state vittime. Ora, c'è un'allerta a evitare le spiagge.

