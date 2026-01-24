La Svizzera esprime il suo dolore per le 40 vittime e i numerosi feriti della tragedia di Crans-Montana. Le autorità chiedono chiarezza e trasparenza per comprendere le cause dell’incidente, in un momento di profondo cordoglio nazionale. La vicenda ha colpito profondamente la comunità locale e ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza e sulla responsabilità delle strutture coinvolte.

Berna, 24 gen. (Adnkronos) - "Come l'Italia, anche la Svizzera piange le 40 vittime e i tanti feriti della tragedia di Crans-Montana. Capiamo il dolore, perché è anche il nostro dolore. Vogliamo chiarezza. Seguiamo con attenzione il lavoro della giustizia del canton Vallese. Ne ho discusso oggi con il collega Antonio Tajani e abbiamo ribadito la volontà di Svizzera e Italia di sostenersi reciprocamente in questa tragedia comune". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Svizzera: Cassis, 'vogliamo chiarezza per tragedia di Crans-Montana'

Svizzera: Carlo e Camilla, 'profondamente rattristati per tragedia Crans-Montana'Re Carlo e la regina Camilla esprimono il loro rammarico per la tragedia di Crans Montana, dove un grave incendio ha causato la perdita di molte vite.

Crans-Montana, Tajani arriva in Svizzera dopo la tragedia di Capodanno – Il videoIl 2 gennaio 2026, a Crans-Montana, nel Canton Vallese, si è registrata una tragedia avvenuta nella notte di Capodanno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

STRAGE IN SVIZZERA: IL VIDEO DELL’INIZIO DELL’INCENDIO NEL BAR A CRANS-MONTANA

Svizzera: Cassis, 'vogliamo chiarezza per tragedia di Crans-Montana'Berna, 24 gen. (Adnkronos) - Come l'Italia, anche la Svizzera piange le 40 vittime e i tanti feriti della tragedia di Crans-Montana. Capiamo il dolore, perché è anche il nostro dolore. Vogliamo chiar ... iltempo.it

Svizzera: Tajani, anche governo federale vuole fare chiarezzaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Il giorno dopo l’attacco alla Svizzera e a Karin Keller-Sutter da parte del tycoon il consigliere federale Ignazio Cassis ha espresso una dura opinione parlando con i giornalisti: «Il mondo è totalmente cambiato, oggi la situazione internazionale è più che mai ins - facebook.com facebook

In un mondo sempre più definito dalla Realpolitik delle grandi potenze, Svizzera e Austria si battono per preservare un ruolo. x.com