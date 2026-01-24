Svizzera | anche noi vogliamo chiarezza

La Svizzera, come l’Italia, esprime tristezza per le 40 vittime e i numerosi feriti della tragedia di Crans Montana. In un momento di dolore condiviso, le autorità e la comunità si uniscono nel cordoglio, auspicando una pronta ripresa e la solidarietà tra i paesi vicini. La chiarezza e la trasparenza sono fondamentali per affrontare questa difficile situazione.

14.32 "Come l'Italia,anche la Svizzera piange le 40 vittime e i tanti feriti della tragedia di Crans Montana. Capiamo il il dolore, è anche il nostro dolore". Così il ministro degli Esteri Cassis. "Vogliamo chiarezza. Seguiamo con attenzione il lavoro della giustizia del Canton Vallese. Ne ho discusso oggi con il collega Tajani e abbiamo ribadito la volontà di sostenersi reciprocamente in questa tragedia comune". La procuratrice di Sion: scarcerazione non da parte mia, ma "non cederò a un' eventuale pressione" dall'Italia.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Svizzera: Cassis, 'vogliamo chiarezza per tragedia di Crans-Montana'La Svizzera esprime il suo dolore per le 40 vittime e i numerosi feriti della tragedia di Crans-Montana.

Argomenti discussi: Iniziativa 200 franchi bastano: Che tipo di Svizzera vogliamo?; America's Cup a Napoli, intervista Chris Poole: È un sogno, vogliamo esserci anche noi; Rutte incontra la premier danese Frederiksen: Lavoriamo insieme per la difesa dell'Artico - Ue verso sospensione controdazi Usa per altri 6 mesi; Crans-Montana: le famiglie delle vittime ricevute da Leone XIV e dal governo.

La Svizzera taglia eventi. Facciano come credono, noi parte civile su CransEffetto critiche in Italia. Sala: Vogliamo giustizia. Show per i bracieri, volta dorata e logo in Galleria Dopo la tragedia di capodanno a Crans-Montana la Svizzera ha cancellato parte degli eventi ... ilgiornale.it

Svizzera: Pd, 'grazie a Mattarella e anche a Meloni e Tajani, ora vogliamo giustizia'Roma, 13 gen (Adnkronos) - Grazi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per averci rappresentato durante i funerali a Martigny, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver voluto ... lanuovasardegna.it

