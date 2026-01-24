Supermercati chiusi la domenica | sì per due italiani su tre ma per il 27% è una necessità

Secondo un sondaggio recente, il 66% degli italiani è favorevole alla chiusura dei supermercati la domenica, considerandola una questione di equilibrio tra lavoro e vita privata. Tuttavia, il 27% degli intervistati ritiene che questa chiusura rappresenti una vera e propria necessità, evidenziando le diverse opinioni sul tema e le implicazioni pratiche per la quotidianità.

Roma, 24 gennaio 2026 - C’è chi la domenica la difende come ultimo baluardo del tempo libero e chi, senza aperture, non saprebbe come organizzarsi. Il ritorno del dibattito sulle chiusure domenicali nella grande distribuzione organizzata riaccende una frattura silenziosa, che attraversa stili di vita, generazioni e modelli di consumo. I dati Swg, raccolti tra il 14 e il 16 gennaio 2026 su un campione rappresentativo di 800 maggiorenni, raccontano un Paese concreto, ma diviso sulle conseguenze pratiche della scelta. Chi fa spesa la domenica. Per la maggioranza degli italiani la spesa festiva non è una consuetudine strutturale: il 55% dichiara di andarci “a volte”, il 18% mai. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Supermercati chiusi la domenica: sì o no?La chiusura dei supermercati la domenica è una scelta adottata in diverse regioni italiane, spesso per favorire momenti di relax e di convivialità familiare.

Perché si torna a parlare dei supermercati chiusi la domenicaNegli ultimi giorni si è riproposto il dibattito sui supermercati chiusi la domenica, a seguito delle dichiarazioni di Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop.

