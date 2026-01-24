super como travolge il torino 6 0 e scavalca la juve in classifica

Il Super Como ha ottenuto una vittoria netta contro il Torino, con il risultato di 6-0, portandosi temporaneamente al secondo posto in classifica, davanti alla Juventus. La squadra ha mostrato un gioco solido e concreto, mettendo in evidenza una prestazione efficace che ha lasciato il segno nel match giocato allo Stadio Sinigaglia. Una giornata importante per il club lariano, che conferma il suo crescente rendimento nel campionato.

Il Sinigaglia ha vissuto una giornata destinata a rimanere scolpita nella storia del club lariano grazie a una prestazione ai limiti della perfezione che ha annichilito un Torino irriconoscibile. Il punteggio finale di 6-0 non lascia spazio a recriminazioni e fotografa fedelmente un dominio tecnico e atletico durato per tutti i novanta minuti di gioco. Con questo successo roboante il Como compie un balzo in avanti prodigioso in classifica superando la Juventus e insediandosi momentaneamente al quinto posto della graduatoria generale. La squadra di casa ha mostrato una fluidità di manovra che ha mandato in tilt il sistema difensivo granata fin dalle prime battute dimostrando una maturità tattica che ormai non può più essere considerata una semplice sorpresa del campionato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

