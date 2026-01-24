Suona ogni giorno da 93 anni | è il più affascinante e misterioso custodito in Italia

Nel campanile della Cattedrale di Messina, ogni giorno a mezzogiorno risuona un suono che dura da 93 anni. È uno dei più affascinanti e misteriosi custodi delle tradizioni italiane, testimone silenzioso di un passato che si rinnova nel presente. La sua presenza rappresenta un patrimonio di storia e cultura, mantenendo viva una consuetudine che affascina residenti e visitatori ogni giorno.

Nel campanile della Cattedrale di Messina, ogni giorno a mezzogiorno prende vita uno spettacolo unico, suona da 93 anni. Nel cuore di Messina, città ricca di storia e cultura, si trova l'orgoglio della Sicilia: l' Orologio Astronomico più grande al mondo, installato nel campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta. La Cattedrale di Messina al tramonto (Foto IG @cittaborghiluoghiditalia – lopinionista.it) Questo capolavoro, realizzato dalla ditta Ungerer di Strasburgo nel 1933 su disegno dell'architetto Francesco Valenti, rappresenta un unicum per complessità, dimensioni e ricchezza di simbologie che collegano scienza, fede e storia locale.

