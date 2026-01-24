Studio inkle l’arte del racconto videoludico

Studio inkle, fondato a Cambridge nel 2011, si distingue nel panorama videoludico per la sua attenzione alla narrazione interattiva. Specializzato nello sviluppo di giochi basati sulla scelta e sulla storia, inkle ha contribuito a definire nuove modalità di racconto digitale. La loro esperienza unisce innovazione e rispetto per l’arte del racconto, offrendo esperienze coinvolgenti e ben strutturate per un pubblico appassionato di narrazione e giochi interattivi.

Fondato a Cambridge nel 2011, inkle è uno studio che ha avuto una influenza singolare sullo sviluppo di videogiochi. Tutti i titoli prodotti dalla compagnia – dall’avventura linguistica Heaven’sVault, agli investigativi Overboard! ed Expelled!, fino all’ultima produzione dello studio, TR-49 – hanno una medesima base, di nome ink. ink è un linguaggio di scripting narrativo creato da inkle e amato dagli sviluppatori di videogiochi di tutto il mondo. Ed è uno strumento open source, liberamente accessibile sotto la licenza Mit: una rarità in un’industria, quella dei videogiochi, in cui negli ultimi anni molti tool prima gratuiti sono diventati disponibili soltanto a pagamento. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Studio inkle, l’arte del racconto videoludico Leggi anche: A Vasto le esposizioni “La Donna in Arte” e “Ferite”: l’arte come strumento di cura, racconto e autodeterminazione Leggi anche: Studio del nemico e arte della dissimulazione. Venezia salvata dalle spie La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Studio inkle, l’arte del racconto videoludico.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.