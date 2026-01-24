Studente vittima di bullismo i docenti non lo hanno impedito Condanna a risarcire 6mila euro

Un episodio di bullismo subito da uno studente con disabilità motoria tra il 2015 e il 2017 è stato oggetto di un procedimento legale. L'istituto scolastico salentino è stato condannato a risarcire 6.000 euro, poiché non avrebbe adottato misure adeguate per prevenire le vessazioni, lasciando l’alunno esposto a ripetute aggressioni durante il periodo indicato.

Un istituto scolastico salentino non avrebbe impedito le ripetute vessazioni subite da un alunno con disabilità motoria, tra il 2015 e il 2017. Secondo quanto stabilito dal tribunale civile di Lecce, la mancata protezione da parte della scuola configura una responsabilità diretta del Ministero dell’Istruzione, che è stato condannato a risarcire la vittima con una somma pari a seimila euro. Nel corso del biennio in questione, il ragazzo sarebbe stato preso di mira da alcuni compagni. Gli episodi segnalati includono insulti, esclusione sistematica da momenti di socialità e, in più occasioni, anche aggressioni fisiche che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

