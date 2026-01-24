Il San Gerardo di Monza, con 860 posti letto, rappresenta un importante polo sanitario regionale. Tuttavia, l’ospedale affronta una criticità: la mancanza di medici specializzati. È il 19esimo Irccs della Lombardia, contribuendo al 40% degli Irccs italiani, e svolge un ruolo fondamentale nel panorama della ricerca e della cura clinica. La sua struttura evidenzia l’importanza di investimenti e strategie per garantire servizi di qualità e sostenibilità nel tempo.

Il San Gerardo di Monza è il 19esimo Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) della Lombardia, che vanta il 40% di quelli italiani. È polo di riferimento per la cura del tumore al pancreas, è hub riconosciuto da Regione Lombardia per la cura dell’ ictus cerebrale, è centro di riferimento per la rete di ospedali che si occupano dei traumi gravi e per la chirurgia della mano ed è riconosciuto in tutto il mondo per le cure in Ematologia pediatrica. La collaborazione con l’ Università Bicocca ha portato un docente medico del San Gerardo-Università Bicocca ad esportare in Cina la Summer school, seminari estivi molto diffusi all’estero, in terapia intensiva neurochirurgica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Struttura d’eccellenza. Un polo da 860 letti ma mancano medici

Torre Maura, la struttura sanitaria inaugurata a luglio da Rocca non ha mai aperto: “Mancano medici e permessi”A distanza di alcuni mesi dall'inaugurazione, la struttura sanitaria di Torre Maura, aperta a luglio dalla Regione Lazio, rimane ancora chiusa.

Leggi anche: Humanitas, le sfide della scienza: "Qui i medici del futuro. Polo d’eccellenza da tutelare"

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Struttura d’eccellenza. Un polo da 860 letti ma mancano medici; Formazione d’eccellenza in sanità pubblica: la Neurochirurgia di Udine riferimento internazionale; Centro Salam di Cardiochirurgia di Khartoum; La struttura d’eccellenza di Cesena accoglie Eleonora.

Struttura d’eccellenza. Un polo da 860 letti ma mancano mediciIl San Gerardo di Monza è il 19esimo Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) della Lombardia, che vanta il 40% di quelli italiani. È polo di riferimento per la cura del tumore al p ... ilgiorno.it

Il San Gerardo di Monza diventa Irccs. Fontana e Moratti: Raggiunto un grande obiettivo per una struttura d’eccellenzaLa vicepresidente: Era un obiettivo della nostra azione di governo e, grazie all'impegno di tutti i soggetti chiamati in causa, siamo riusciti a raggiungerlo. Un riconoscimento che rende merito a una ... quotidianosanita.it

La struttura d’eccellenza di Cesena accoglie Eleonora x.com

Il calendario della nostra struttura La nostra clientela come modello di eccellenza Ogni mese corrisponde a uno dei nostri corsi. Fieri di voi - facebook.com facebook