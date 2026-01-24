Stretta della Polizia tra Ostia e Dragona | arrestate 7 persone

Nelle ultime ore, la Polizia di Stato ha effettuato un'operazione tra Ostia e Dragona, arrestando sette persone. L’intervento ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti, come hashish e cocaina, e al ritiro di due fucili. L’azione rientra in una più ampia attività di controllo del territorio e prevenzione del crimine nella zona.

Ostia, 24 gennaio 2026 – Controllo del territorio ed attività investigativa è il binomio sfociato nelle ultime ore con l 'arresto da parte della Polizia di Stato di 7 persone, seguito dal sequestro di hashish e cocaina e dal ritiro di 2 fucili. Posta al setaccio è stata tutta l'area che ricade sotto la competenza territoriale del X Distretto di PS Lido di Roma, che comprende, non solo il territorio di Ostia, ma anche tutti i quartieri nati a ridosso delle vie che collegano il centro città al mare, tra cui Acilia, Dragona e Villaggio San Lorenzo. Nella cornice di un servizio disposto dal Questore di Roma ed affidato al coordinamento del X Distretto, al quale ha concorso anche la Polizia Locale Roma Capitale, sono stati effettuati una serie di posti di controllo lungo la via litoranea, ad Ostia Ponente – con focus nella zona dei c.

