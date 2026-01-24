Il mercato immobiliare nelle zone lacustri italiane registra un notevole aumento di interesse da parte di acquirenti stranieri, con un incremento del 44%. Secondo i dati di Gate-away.com, le richieste di case nella Bergamasca sono in crescita significativa, posizionandosi subito dopo Como. Questo trend evidenzia come le aree dei laghi continuino a essere mete preferite per chi cerca un investimento o una residenza in Italia.

IMMOBILIARE. I dati del portale Gate-away.com: boom di richieste per la Bergamasca, ci precede solo Como. Predore in testa alle mete più cliccate, seguono Ardesio e Gromo. «Il lago d’Endine in forte rilancio». C’è chi arriva come turista e s’innamora, a tal punto da tornarci stabilmente, scegliendo la solidità del mattone. Altri, invece, fanno rotta qui dopo accurate ricerche sul web a caccia dell’affare giusto. Il risultato, al di là delle ragioni, è che il mercato immobiliare bergamasco fa gola anche a chi vive all’estero. Più precisamente, la zona dei laghi – al plurale: il Sebino e quello d’Endine – e l’alta Val Seriana stuzzicano gli appetiti di compratori oltre confine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Stranieri a caccia di case, i laghi fanno volare il mercato: +44%

