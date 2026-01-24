strage di crans moretti libero gli pagano la cauzione

La vicenda della strage di Crans si è conclusa con la liberazione di Moretti, dopo il pagamento di una cauzione di 200.000 franchi, effettuato da un finanziatore sconosciuto. La decisione ha suscitato reazioni, tra cui quella del Presidente Meloni, che l’ha definita un “insulto alle famiglie delle vittime”. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria, sollevando questioni sulla trasparenza e sulla gestione dei processi.

Tragedia di Crans: il deposito di 200.000 franchi versato da un finanziatore anonimo. Meloni: «Insulto alle famiglie delle vittime. Chiederemo conto alle autorità elvetiche». Jacques Moretti è tornato in libertà dopo il pagamento di una cauzione di 200.000 franchi, versata da un finanziatore rimasto anonimo, mentre resta indagato per omicidio colposo plurimo e incendio colposo per la strage del Constellation. È proprio questo dettaglio ad alimentare il sospetto, espresso apertamente da alcuni familiari delle vittime, che Moretti possa essere una «testa di legno», il volto visibile di interessi più ampi e privo di reali risorse economiche. 🔗 Leggi su Laverita.info

