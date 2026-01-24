Strage Crans-Montana | fuori tutti

La vicenda della strage di Crans-Montana coinvolge i coniugi Moretti, che sono stati recentemente rilasciati su cauzione di 200.000 franchi. Monsieur Moretti è uscito dal carcere, mentre Madame Moretti, presente durante l’incidente di Capodanno, era già stata rimessa in libertà. La vicenda continua a far discutere, mentre le autorità approfondiscono le cause e le responsabilità dell’accaduto.

Monsieur Moretti fuori dal carcere su cauzione di 200mila franchi. Madame Moretti, che la notte di Capodanno si trovava all’interno del locale gestito dai coniugi a Crans-Montana teatro della strage in cui hanno perso la vita decine di ragazzini, dal carcere era già rimasta fuori. Con un pericolo di fuga per monsieur Moretti che per la Svizzera non esiste pronti via, esiste invece il 9 gennaio giorno dell’arresto, e torna a non esistere più per il Tribunale delle misure coercitive di Sion il 23 gennaio, data della disposizione di libertà su cauzione. “ Per 200 mila franchi si è venduta la giustizia in quel cantone”, è lapidario Tajani.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Strage a Crans Montana: le salme rientrate in Italia. Identificati tutti i 116 feritiOggi, all'aeroporto di Linate, sono rientrati i corpi di quattro delle sei vittime italiane della tragedia di Crans-Montana.

Crans-Montana, chi sono gli italiani feriti e dispersi nella strage: tutti i nomiAlle 18 di ieri sera, le campane di Crans-Montana hanno suonato a lutto, segnando un momento di raccoglimento per la tragedia che ha colpito il paese.

