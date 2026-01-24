Stosa Virtus senza paura Arriva il forte Cecina Redaelli indica la strada | Massimo impegno

Domani la Stosa Virtus affronta Cecina in una sfida importante per la corsa ai play-off. La squadra si prepara con determinazione, guidata dal tecnico Redaelli, che invita a mantenere il massimo impegno in vista di un match decisivo. Un’occasione per consolidare la posizione in classifica e proseguire il percorso verso gli obiettivi stagionali.

È la vigilia di una partita fondamentale per il cammino della Stosa. Domani pomeriggio i rossoblù ospitano Cecina in uno scontro fondamentale in ottica play-off. Le due squadre infatti si trovano a pari punti al quarto posto in classifica a ridosso delle prime posizioni ed in piena corsa per uno slot nella post season. La Virtus sa quanto vale la posta in palio di domani sera, anche in virtù del successo ottenuto all’andata al PalaPoggetti da Calvellini e soci. Nel match di ottobre i rossoblù ottennero una netta e convincente vittoria ma la formazione di coach Da Prato aveva una pesante assenza, quella di Turini, che è certamente uno dei migliori esterni del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

