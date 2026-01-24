Stop al linguaggio dei divieti serve una narrazione positiva | la ricetta di Patrignani per il centro storico
Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesena, invita a sostituire il linguaggio dei divieti con una comunicazione più positiva per il centro storico. Ritiene che parole come
"Basta con parole come 'blindare', 'vietare' o 'chiudere': così fate scappare la gente". Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesena, non usa mezzi termini e chiede un cambio di passo, anzitutto lessicale, alla politica cesenate. Patrignani mette sul piatto il confronto impietoso con i.
Narni, Gianni Daniele: “Strada dei Bastioni non serve a nessuno. Tre problemi di accessibilità al centro storico”Gianni Daniele, consigliere comunale di Narni, critica nuovamente la
Patrignani (Confcommercio): "Serve un piano comunale sulla fruibilità dei negozi di vicinato"Confcommercio cesenate, rappresentata dal presidente Augusto Patrignani, evidenzia l’importanza di un piano comunale dedicato alla fruibilità dei negozi di vicinato.
