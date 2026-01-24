Pioltello ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento contro Sirius, l’azienda di biocombustibili accusata di causare cattivi odori nella zona. La decisione nasce dall’esigenza di tutelare la qualità della vita dei cittadini e di affrontare formalmente la questione ambientale sollevata dalla comunità locale. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella ricerca di soluzioni condivise e nella tutela del territorio.

Pioltello si costituisce parte civile contro Sirius, l’azienda “delle puzze“ che aveva portato a una levata di scudi da parte dei cittadini. La Giunta affida l’incarico a un legale dopo il rinvio a giudizio della società: al centro della scelta "la tutela dell’ambiente e della salute pubblica", spiega l’amministrazione. La vicenda ruota attorno "alle conseguenze degli sversamenti nella fognatura con danni alle strutture pubbliche" attribuiti alla società di Cernusco del biocombustibile, ricavato da scarti animali. Un’attività che aveva innescato anni di polemiche e di comitati con i vicini "per difendere la qualità della vita compromessa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Argomenti discussi: Stop ai cattivi odori, la battaglia. Pioltello si costituisce parte civile contro l’azienda di biocombustibile; San Giovanni di Sinis, stop al nuovo depuratore: reflui verso Funtana Meiga.

