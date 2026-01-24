Startlist slalom Kitzbuehel 2026 | orario tv streaming pettorali degli italiani

La Startlist dello slalom maschile di Kitzbuehel, in programma domenica 25 gennaio, è disponibile con orari, modalità di visione in TV e streaming, e i pettorali degli italiani. La gara, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, conclude il fine settimana sulle nevi austriache, dopo le prove di superG e discesa libera sulla celebre Streif. Ecco tutte le informazioni per seguire l’evento.

Domenica 25 gennaio andrà in scena lo slalom maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: si conclude il lungo fine settimana sulle nevi austriache, dopo il superG e la discesa libera che hanno infiammato la Streif, ci sarà spazio per una gara tra i pali stretti. Appuntamento alle ore 10.30 con la prima manche, mentre la seconda si disputerà alle ore 13.30. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato tra tutte le stelle della specialità: i norvegesi Atle Lie McGrath, Timon Haugan ed Henrik Kristoffersen incroceranno i francesi Clement Noel e Paco Rassat, gli svizeri Loic Meillard e Tanguy Nef, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, l'austriaco Manuel Feller, il finlandese Eduard Hallberg.

