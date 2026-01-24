Stalking persone ubriache al volante e droga | un arresto e denunce

Nelle ultime ore, i carabinieri di Fasano hanno eseguito un intervento di prevenzione e controllo nel territorio brindisino, concentrandosi sulle aree della movida e sui luoghi di aggregazione giovanile. L’operazione ha portato all’arresto di una persona e a diverse denunce, nell’ambito di attività finalizzate a contrastare il fenomeno dello stalking, la guida sotto l’effetto di alcol e l’uso di sostanze stupefacenti.

Prosegue l'attività di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio brindisino. La compagnia dei carabinieri di Fasano ha condotto un servizio straordinario di controllo ad "alto impatto", focalizzandosi in particolare sulle zone della movida e sui luoghi di aggregazione giovanile.

