Stabilmenti balneari | A misura di Alzheimer

Cesena e Cesenatico collaborano per migliorare l’accoglienza nelle spiagge, attraverso un protocollo tra la Fondazione Maratona Alzheimer e la Cooperativa stabilimenti balneari. Questa iniziativa coinvolge 128 stabilimenti e oltre 50 bagnini, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro e accessibile per le persone affette da Alzheimer e demenza, promuovendo un’attenzione speciale e un’attenzione concreta sul territorio.

Cesena e Cesenatico sono sempre più al fianco delle persone affette da Alzheimer e demenza. In municipio a Cesenatico è stato formato un protocollo d'intesa tra la Fondazione Maratona Alzheimer e la Cooperativa stabilimenti balneari che riunisce 128 stabilimenti del territorio e impiega oltre 50 bagnini di salvataggio. L'obiettivo è la creazione di una rete di stabilimenti balneari riconoscibili dal logo dedicato dove, attraverso il personale formato, la segnaletica inclusiva e tutti gli strumenti utili a favorire orientamento e sicurezza, si potrà garantire un'accoglienza consapevole e adeguata alle persone con Alzheimer ed ai loro famigliari ed accompagnatori.

