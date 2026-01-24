Squalo sbrana e uccide un 12enne | si era tuffato da uno scoglio insieme ai suoi amici

In Australia, nelle ultime 48 ore sono stati segnalati quattro attacchi di squali, tra cui quello che ha coinvolto un 12enne che si era tuffato da uno scoglio con amici. Un episodio che ha suscitato preoccupazione e richiede attenzione sulle condizioni marine e sulla sicurezza nelle zone balneari del paese.

Un ragazzino di soli 12 anni ha perso tragicamente la vita dopo essere stato attaccato da uno squalo. Nino Antic si trovava nei pressi del porto di Sydney in Australia, insieme ad un gruppo di suoi amici. I minori stavano giocando in acqua, tuffandosi da alcuni scogli in una parte di oceano in cui l’acqua era particolarmente torbida. Dopo uno dei tuffi, il 12enne ha faticato a riemergere e ai suoi coetanei è apparso chiaro ciò che stava accadendo. L’attacco si è verificato la scorsa domenica, quando il piccolo è arrivato gravemente ferito all’ospedale Sydney Children’s hospital, dove ha ricevuto tutte le cure del caso ed è rimasto in bilico tra la vita e la morte per quasi una settimana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

