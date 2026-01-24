Sport in tv oggi sabato 24 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Scopri gli eventi sportivi in programma oggi, sabato 24 gennaio, con orari e modalità di visione in streaming. La giornata è dedicata agli Australian Open, con le partite del terzo turno sul cemento di Melbourne, in cui tre italiani sono impegnati alla ricerca degli ottavi di finale. Consulta il programma completo e le modalità di visione per seguire gli eventi sportivi in diretta.

Oggi sabato 24 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande spettacolo agli Australian Open con le partite del terzo turno in programma sul cemento di Melbourne, dove tre italiani cercheranno l'approdo agli ottavi di finale del primo Slam della stagione tennistica: Jannik Sinner se la dovrà vedere con lo statunitense Eliot Spizzirri, Lorenzo Musetti incrocerà il ceco Tomas Machac, Luciano Darderi affronterà il russo Karen Khachanov. Riflettori sulle discipline invernali, quando mancano due settimane alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: lo sci alpino sarà assoluto protagonista con la discesa libera maschile di Kitzbuehel e il gigante femminile di Spindleruv Mlyn, il biathlon ci terrà compagnia con le staffette miste a Nove Mesto, lo sci di fondo regalerà le sprint a Goms senza dimenticarsi di salto con gli, snowboard, speed skating, slittino, i Four Continents di pattinaggio artistico.

