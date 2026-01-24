Spider-Man 4 Jacob Batalon rivela l' unica cosa che è autorizzato ad anticipare

Jacob Batalon, interprete di Ned in Spider-Man, ha condiviso un breve commento sull'atteso film Spider-Man 4. Rispondendo in modo ironico alle richieste di spoiler, l'attore ha confermato di essere autorizzato a rivelare solo poche informazioni, senza entrare nei dettagli. Questa dichiarazione mantiene alta l'attenzione dei fan, senza rivelare elementi chiave della trama, in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali.

L'attore ha risposto in modo ironico a chi ha provato a ottenere degli spoiler sull'atteso ritorno nelle sale di Peter Parker. Bisognerà attendere fino al mese di luglio prima di vedere nelle sale cinematografiche di tutto il mondo Spider-Man: Brand New Day e Jacob Batalon ha risposto ironicamente a chi provava a ottenere qualche anticipazione. L'interprete di Ned Leeds ha infatti cercato di mantenere la totale segretezza che circonda il ritorno di Tom Holland nella parte di Peter Parker. La segretezza che circonda il nuovo film di Spider-Man In una nuova intervista a SiriusXM, Jacob Batalon ha parlato dell'attesa avventura del supereroe ribadendo che non può rivelare spoiler. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Jacob Batalon ha ufficialmente confermato il suo ritorno nel ruolo di Ned Leeds per il film #SpiderMan: Brand New Day (2026): «Sì, tornerò. E indosserò una parrucca. Ma questo è probabilmente il massimo che posso dire a riguardo.» - facebook.com facebook