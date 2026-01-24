L'incontro tra Spezia e Avellino, valido per la ventunesima giornata di Serie BKT, si disputerà allo stadio “Alberto Picco”. Le due squadre si preparano ad affrontarsi in una partita importante per la classifica, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali. Di seguito, le probabili formazioni e le ultime novità in vista del confronto.

Tutto pronto allo stadio “Alberto Picco” per la sfida tra Spezia e Avellino, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie BKT Lo stadio “Alberto Picco” è pronto a fare da cornice alla sfida tra Spezia e Avellino, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie BKT. Entrambe le squadre stanno rifinendo gli ultimi dettagli in vista di un incontro che si preannuncia avvincente. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 19:30. Spezia (3-5-2): Radunovic; Wisniewski, Hristov, Beruatto; Sernicola, Cassata, Valoti, Comotto, Aurelio; Vlahovic, Di Serio. Allenatore: Donadoni.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Spezia–Avellino: al “Picco” senza scuse per una sfida che pesa

Spezia-Avellino, ventunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaSpezia-Avellino, match valido per la ventunesima giornata di Serie B 20252026, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Spezia–Avellino: le probabili formazioni della sfida del Picco; Spezia-Avellino: le probabili formazioni, jolly Izzo nel pre-gara; Spezia - Avellino in Diretta Streaming | DAZN IT; Stop al mercato, ora parla il campo. Avellino, a La Spezia non devi sbagliare.

Pronostico Spezia-Avellino: non succede dal 2015Spezia-Avellino è una partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Spezia-Avellino: le probabili formazioni, jolly Izzo nel pre-garaMonza-Frosinone dalla tribuna non per problemi fisici, ha saltato il turno precedente per squalifica ... msn.com

Il difensore partenopeo, convocato per la sfida con lo Spezia, può subire scendere in campo #Avellino - facebook.com facebook

Spezia-Avellino, Donadoni: “Abbiamo bisogno di due-tre risultati positivi consecutivi” x.com