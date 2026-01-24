spettacolo dal vivo i bandi in ritardo

Attualmente, molte regioni italiane stanno pubblicando i bandi pubblici 2026 per sostenere lo spettacolo dal vivo. Tuttavia, le Marche non hanno ancora comunicato gli esiti dei bandi relativi al 2025, creando una situazione di incertezza. Questa mancanza di informazioni può influire sulla programmazione e sulla pianificazione degli operatori del settore, che attendono chiarimenti per proseguire con i loro progetti.

"È una situazione di grave incertezza. Mentre tante regioni italiane si apprestano a pubblicare i bandi pubblici 2026 per sostenere la promozione dello spettacolo dal vivo, le Marche non hanno ancora reso noto gli esiti dei bandi relativi al 2025". Carlo Cimmino, segretario della Slc Cgil Marche, denuncia il ritardo nei bandi regionali per lo spettacolo dal vivo, che mette a rischio centinaia di posti di lavoro tra i circa 5.600 operatori del settore nella regione. I bandi, spiega la Slc Gil Marche, sono stati emanati ad anno già chiuso, creando difficoltà ai lavoratori, e lo stanziamento previsto ha fatto ricorso a risorse non direttamente allocate dalla regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

