Speranza | Referendum il Pd non può stare fermo per paura di perdere

Il referendum sulla giustizia di marzo rappresenta un momento importante per il sistema politico italiano, andando oltre le questioni tecniche e toccando aspetti di grande rilevanza democratica. Il Partito Democratico si impegna a partecipare attivamente, riconoscendo l’importanza di un confronto aperto e responsabile, senza lasciarsi frenare dalla paura di perdere. È fondamentale affrontare questa consultazione con serietà e rispetto per il ruolo dei cittadini.

Intervista L'ex ministro: «Il nostro è un no al progetto della destra di un potere senza limiti. Chi vince parte in vantaggio alle politiche» «Il referendum sulla giustizia di marzo sarà un passaggio fondamentale, con una forte valenza politica che va oltre il merito del quesito. Il voto aprirà la volata verso le politiche: vincere o perdere significa partire col piede giusto o con una zavorra, e questo vale sia per noi che per la destra», spiega Roberto Speranza, deputato Pd, ex ministro della salute. «Per questo nei prossimi 60 giorni le forze progressiste devono lavorare pancia a terra, mettere in campo tutta la loro forza e l'impegno possibile».

