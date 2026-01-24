Speed Date Lavoro in biblioteca per chi cerca un impiego

A Trezzo, in biblioteca, torna l’iniziativa “Speed Date Lavoro”, un’occasione per incontri di 5 minuti tra candidati e aziende locali. Organizzato dal Comune e da Afol, l’agenzia provinciale per il lavoro, l’evento mira a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel territorio. Un’opportunità semplice e diretta per chi cerca un impiego di presentarsi e conoscere le opportunità disponibili.

A Trezzo arriva " Speed Date Lavoro ", colloqui di 5 minuti in biblioteca. Incontro fra domanda e offerta locale, organizzano Comune e Afol, l'agenzia provinciale per il lavoro. L'appuntamento è per mercoledì, può partecipare chiunque, l'accesso è libero, a patto che ci si registri sul sito dell'Agenzia. "Il lavoro è uno dei pilastri della vita, in cima alle nostre priorità – dice il sindaco Diego Torri – dà dignità alle persone e aiuta lo sviluppo della comunità. Il sostegno all' occupazione e alle opportunità professionali è un impegno fondante dell'azione quotidiana dell'Amministrazione. Iniziative come questa vanno esattamente in questa direzione, creando occasioni concrete di incontro e crescita".

