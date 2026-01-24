Spazi di cultura al servizio dell’inclusione

Gli spazi di cultura rappresentano un’importante occasione di inclusione sociale. A Palazzo Branda, a Castiglione Olona, è stato presentato un progetto volto a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, dimostrando come la cultura possa essere un veicolo di pari opportunità e integrazione nella comunità.

La cultura può e deve essere uno strumento di inclusione. È il messaggio che è partito da Palazzo Branda a Castiglione Olona, dove è stato presentato un progetto per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Interprete di questo percorso è la Cooperativa sociale San Carlo, realtà che da oltre quarant’anni opera sul territorio a favore di persone disabili o in situazione di fragilità. Coinvolta anche Regione Lombardia, che ha favorito attraverso le politiche attive del lavoro la nascita di nuove progettazioni di inserimento lavorativo. Il Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Varese ha sostenuto fin da subito il progetto, così come il Comune di Castiglione Olona che ha messo a disposizione un luogo di grande rilevanza artistica come Palazzo Branda Castiglioni per sperimentare la bontà dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

