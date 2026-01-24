Sparachiodi contro la madre gravissima

A Caselle Torinese, nel corso di un'accesa discussione familiare, un uomo ha utilizzato una pistola sparachiodi per colpire la madre, provocandole ferite gravi. L'episodio si è verificato all’interno dell’abitazione, evidenziando una grave escalation di tensione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno accertando la dinamica e le motivazioni dell’accaduto.

