Sorpresa a spacciare in stazione ragazza arrestata

Una ragazza italiana è stata arrestata presso la stazione di San Donato Milanese, in provincia di Milano, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo. L’episodio evidenzia l’importanza del presidio sul territorio e l’attenzione alle attività illecite nelle aree pubbliche. Le indagini proseguono per approfondire eventuali collegamenti e responsabilità.

Una ragazza italiana è stata sorpresa a spacciare alla stazione di San Donato Milanese (hinterland sud-est di Milano).Il controlloÈ successo venerdì pomeriggio intorno alle due e mezza. I poliziotti, durante un servizio di controllo, hanno fermato la ragazza per verificare e le hanno trovato 50.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Avvicina una ragazza che aspetta il treno in stazione e l’accoltella: 33enne arrestata per tentato omicidioA Formia, si è verificato un episodio di violenza ai danni di una giovane di 22 anni, aggredita con un coltello mentre aspettava il treno.

