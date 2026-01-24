Da oltre trent'anni, il basket italiano affronta sfide e difficoltà, sopravvivendo a fallimenti e rinunce. L’esclusione del Trapani Shark dal campionato e dalla Champions League rappresenta un’altra tappa di questa lunga storia di resistenza. Per approfondire, scopri i nostri contenuti riservati agli abbonati e resta aggiornato sulle vicende del nostro sport.

Ettore Messina si è dimesso. L'Olimpia Milano cerca di rianimarsi con Peppe Poeta in panchina L’esclusione del Trapani Shark dal campionato e dalla Champions League non è uno scandalo improvviso, ma l’ennesimo capitolo di una storia che il basket italiano racconta da trent’anni. Fallimenti, penalizzazioni, rinunce, auto-retrocessioni, titoli ceduti, club che vincono o si salvano sul campo e poi scompaiono fuori dal parquet: non una serie di incidenti isolati, ma una ciclicità che si ripete da decenni. Cambiano i nomi, le città, i protagonisti. La trama resta uguale. Dal 1996 a oggi, la Serie A e la Serie A2 hanno prodotto almeno un caso di default sportivo-finanziario ogni anno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sono 30 anni che il basket italiano sopravvive a fallimenti e rinunce

