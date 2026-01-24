Sommer da top a flop in pochi mesi | i motivi di un declino E cosa gli chiede Chivu?

Dopo un inizio promettente, Sommer ha attraversato un rapido calo di rendimento, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Le recenti difficoltà contro il Pisa hanno portato l’allenatore a difendere il portiere svizzero, spiegando che le richieste offensive possono avergli creato problemi. Analizzare i motivi di questa parabola aiuta a comprendere meglio le sfide di un atleta e le decisioni tecniche in un contesto di alta competizione.

Il controllo del pallone sull'inspiegabile lancio all'indietro di Mkhitaryan era stato da regista del centrocampo: morbido, preciso, perfetto. Il tocco successivo, quello con cui Sommer ha di fatto spalancato la porta nerazzurra a Moreo, da incubo. Un passaggio incomprensibile in una terra di mezzo tra Zielinski e Bastoni, che invece finisce dritto dritto tra i piedi dell'attaccante del Pisa. Moreo non si fa pregare, scarta il regalo e deposita il momentaneo 0-1. Un errore gravissimo, quello dell'ex 'Gladbach e Bayern. E guardate la postura di Alberto Gilardino, la sagoma scura in basso a destra appena fuori dalla propria area tecnica: l'allenatore del Pisa è lì, sull'attenti, quasi tarantolato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

