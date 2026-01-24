Sommer da incubo Certezza Bastoni Sucic non brilla

La stagione di Sommer si è rivelata deludente, con alcuni errori che hanno pesato sulle prestazioni complessive. La certezza Bastoni e le prestazioni di Sucic non sono riuscite a compensare le difficoltà, mentre l’errore nel match contro il Sommer 4 ha evidenziato le criticità del reparto difensivo. Un percorso che ha richiesto maggiore attenzione e solidità, evidenziando le aree di miglioramento per il prosieguo della stagione.

SOMMER 4. Errore imbarazzante, stagione sconfortante, non impeccabile neanche in occasione del raddoppio. Ogni tiro, ormai, è un gol. BISSECK 6,5. Vivace, in fase di spinta copre le mancanze di Luis Enrique. DE VRIJ 6,5. Con un piede sulla porta si ritrova improvvisamente in campo, da titolare, e risponde presente. BASTONI 7. Sulla sinistra l’Inter affonda subito, lui aiuta in appoggio per poi disegnare il cross del vantaggio a Pio Esposito. LUIS HENRIQUE 4. Quel cambio è una bocciatura che va oltre la singola gara. SUCIC 6. Gara poco ordinata che inquieta Chivu. Quanto meno non fa danni. ZIELINSKI 7. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sommer da incubo. Certezza Bastoni. Sucic non brilla Sommer da incubo in Pisa Inter: clamoroso errore del portiere sul gol di Moreo – FOTODurante la partita tra Pisa e Inter a San Siro, Sommer ha commesso un errore che ha contribuito al gol di Moreo, portando il Pisa in vantaggio. Svista Sommer. Zielinski non brilla. Pio ci prova sempreNella partita di oggi, Svista Sommer ha mostrato alcune imprecisioni, come nell'azione sul secondo gol di Gabriel Jesus, dove si trova fuori posizione. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Sommer da incubo. Certezza Bastoni. Sucic non brilla; A nightmare summer. Bastoni is a sure thing. Sucic isn't shining. Sommer da incubo. Certezza Bastoni. Sucic non brillaSOMMER 4. Errore imbarazzante, stagione sconfortante, non impeccabile neanche in occasione del raddoppio. Ogni tiro, ormai, è un gol. BISSECK ... sport.quotidiano.net L’incubo dello 0-2. La rimonta a fine primo tempo. Lo goleada verso il finale di partita. I gol degli attaccanti. Le papere di #Sommer. L’ingresso devastante di #Dimarco. #Inter-#Pisa finisce 6-2 e diventa una partita da cui rimane tanto da raccontare. E ora sedia - facebook.com facebook 34’ di INCUBO… #Sommer fa una papera pazzesca regalando l’1-0 del #Pisa,poco dopo il “solito” problema sugli angoli ed è 0-2 Poi entra #Dimarco per #LuisHenrique e non c’è più partita a favore dell’ #Inter che asfalta i toscani…segnano “tutti” #InterPisa 6 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.