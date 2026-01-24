Sommer choc Pisa avanti 2-0 pazza rimonta l' Inter ne fa 6 |I voti | Dimarco devastante 8 Luis Henrique flop 4,5

Partita ricca di emozioni a Pisa, dove il Sommer ha causato un inizio difficile con un doppio errore, favorendo la doppietta di Moreo. La prima frazione si conclude con tre gol in otto minuti, portando i toscani avanti di 2-0. Nell'intervallo, l'Inter ha reagito, ma la partita si è conclusa con una netta vittoria dei padroni di casa, che hanno dimostrato determinazione e precisione.

Altrimenti ci arrabbiamo. Dopo i tre schiaffoni ancora freschi presi dall'Arsenal, l'Inter trasforma la sua cortissima settimana in un incrocio tra un film di Bud Spencer e la memorabile scena alla stazione di Amici Miei. Ma le sberle si prendono e si danno. E la squadra di Chivu (alla settima partita in venti giorni) passa dallo psicodramma per i due gol del Pisa segnati nei primi 23' alla rimonta negli 8' finali del primo tempo grazie all'ingresso stile «arrivano i nostri» di Dimarco al posto di Luis Henrique: l'Inter ribalta il tavolone del saloon, seminando il panico con la coppia Lautaro-Esposito.

Sommer choc e Pisa avanti 2-0, l'Inter rimonta e ne fa 6 | I voti: Dimarco devastante (8), Luis Henrique flop (4,5)
Nel match tra Sommer e Pisa, l'inizio è stato caratterizzato da due errori del portiere, che hanno permesso a Moreo di segnare una doppietta.

Sommer choc e Pisa avanti 2-0, l'Inter rimonta e ne fa 6 | I voti: Dimarco devastante (8), che bravo Pio (7,5)Nella sfida tra Sommer e Pisa, l'Inter ha affrontato un inizio difficile con due errori del portiere e un doppio gol di Moreo.

