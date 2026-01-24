Sommer choc e Pisa avanti 2-0 l' Inter rimonta e ne fa 6 | I voti | Dimarco devastante 8 Luis Henrique flop 4,5

Nel match tra Sommer e Pisa, l'inizio è stato caratterizzato da due errori del portiere, che hanno permesso a Moreo di segnare una doppietta. La squadra toscana ha concluso il primo tempo avanti 2-0, ma nel secondo tempo l’Inter ha reagito, rimontando con sei gol complessivi. Dimarco si è distinto con una prestazione devastante, mentre Luis Henrique ha deluso. Una partita ricca di emozioni e cambi di fronte, con un risultato finale sorprendente.

Altrimenti ci arrabbiamo. Dopo i tre schiaffoni ancora freschi presi dall'Arsenal, l'Inter trasforma la sua cortissima settimana in un incrocio tra un film di Bud Spencer e la memorabile scena alla stazione di Amici Miei. Ma le sberle si prendono e si danno. E la squadra di Chivu (alla settima partita in venti giorni) passa dallo psicodramma per i due gol del Pisa segnati nei primi 23' alla rimonta negli 8' finali del primo tempo grazie all'ingresso stile «arrivano i nostri» di Dimarco al posto di Luis Henrique: l'Inter ribalta il tavolone del saloon, seminando il panico con la coppia Lautaro-Esposito.

