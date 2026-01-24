Sogno NBA al PalaMacchia 1.300 giovani cestisti toscani pronti a conquistare la finalissima | Una festa per tutto il movimento
Al PalaMacchia si svolge il Sogno NBA, una competizione che coinvolge 89 squadre toscane e oltre 1.300 giovani cestisti under 13. Un’occasione di crescita e confronto per i giovani atleti, che si preparano a raggiungere la finalissima e vivere un momento di grande valore sportivo. Un evento che rappresenta una festa per tutto il movimento cestistico regionale, un passo importante nel percorso di formazione dei giovani talenti.
Ottantanove squadre provenienti da tutta la Toscana, oltre 1.300 ragazze e ragazzi under 13, ed un obiettivo comune: arrivare a conquistare l’Anello Jr. NBA 2026. Ha preso ufficialmente il via sabato 24 gennaio a Livorno, con il tradizionale Draft Event per l’assegnazione delle franchigie, la.🔗 Leggi su Livornotoday.it
