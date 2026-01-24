Snowboard March e Dalmasso secondi nel PGS a coppie miste di Simonhöhe Vince l’Austria

A Simonhöhe si è concluso il secondo slalom gigante parallelo a coppie miste del fine settimana, con il duo March e Dalmasso che si sono classificati al secondo posto. La competizione, vinta dall’Austria, ha visto partecipanti provenienti da diverse nazioni, confermando l’interesse per questa disciplina. Dopo la gara di ieri, gli atleti sono tornati in pista per affrontare questa prova, offrendo uno spettacolo di tecnica e perseveranza.

Dopo il PGS di ieri, i protagonisti dello slalom gigante parallelo sono scesi nuovamente in pista per disputare la gara a coppie miste. A Simonhöhe, in Austria, la squadra italiana è riuscita a conquistare un altro podio, che si aggiunge ai due in campo maschile ottenuti nella giornata di ieri. Nello specifico, la coppia formata da Lucia Dalmasso ed Aaron March ha ottenuto un ottimo secondo posto, dietro solo alla coppia austriaca che ha battuto gli azzurri nella Big Final. Nell'ultimo atto infatti, Sabine Payer e Andreas Prommegger hanno anticipato Italia I tagliando il traguardo con 52 centesimi di vantaggio sui nostri portacolori.

