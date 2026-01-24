Sneijder a sorpresa | La squadra rappresentativa della mia carriera? Il Galatasaray ma poi smentisce e spiega

Wesley Sneijder ha recentemente suscitato attenzione con una dichiarazione inaspettata su YouTube, durante l’intervista su Forza Cimbom, in cui ha affermato che il club che più rappresenta la sua carriera è il Galatasaray. Tuttavia, successivamente ha chiarito e smentito questa affermazione, spiegando i motivi della sua scelta. Un episodio che ha attirato l’interesse dei tifosi e degli appassionati di calcio.

Inter News 24 Sneijder a sorpresa su Youtube, ospite di Forza Cimbom, sulla squadra che più rappresenta la sua carriera. Ecco la sua risposta. Wesley Sneijder, ospite del canale YouTube Forza Cimbom, ha risposto a una domanda simbolica sul club che rappresenta di più la sua carriera tra Ajax, Galatasaray e Inter, lasciandosi andare prima all’istinto e poi a una riflessione più profonda. Qual è la squadra principale della carriera di Wesley Sneijder? Una domanda solo all’apparenza semplice, posta all’ex centrocampista olandese durante un’intervista al canale YouTube Forza Cimbom. La risposta iniziale arriva immediata e sorprende molti tifosi nerazzurri, ma viene presto accompagnata da una spiegazione sincera che ripercorre le tappe più importanti del suo percorso calcistico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sneijder a sorpresa: «La squadra rappresentativa della mia carriera? Il Galatasaray», ma poi smentisce e spiega Leggi anche: Mourinho bacia Sneijder sulla fronte e racconta: «Mi ha regalato il miglior anno della mia carriera» Leggi anche: “È il giorno più felice della mia vita”: esulta per la vittoria della sua squadra, poi accompagna la moglie al supermercato e muore per una lite La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Il PSG non ingaggerà Sneijder. Una sorpresa pensata per te che ci scegli ogni giorno. Dal 24 gennaio all’1 febbraio, la tua spesa da Caddy’s è scontata del 20% Corri in store, è il momento giusto per fare scorta dei tuoi preferiti! #Caddys #promo #fidelitycard #faiscorta - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.