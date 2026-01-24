SmackDown 23.012026 L’anno della Vipera

Ecco l'introduzione richiesta: L’episodio di SmackDown del 23 gennaio 2026 si è svolto al Bell Centre di Montreal, offrendo un'analisi degli eventi principali. In questa puntata, ultima tappa prima di Saturday Night’s Main Event, si sono svolti il fatal four way per lo sfidante di Drew McIntyre e un confronto tra Cody Rhodes e Jacob Fatu. Un appuntamento che ha preparato il terreno per le sfide future nel roster WWE.

Benvenuti all'analisi dello SmackDown andato in scena dal Bell Centre di Montreal, Quebec, Canada. Una puntata che funge da ultimo stop prima di Saturday Night's Main Event, con il fatal four way per determinare lo sfidante di Drew McIntyre al centro dell'attenzione e un intenso faccia a faccia tra Cody Rhodes e Jacob Fatu. Lo show si apre con una serie di clip che mostrano l'arrivo in arena di Cody Rhodes, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nia Jax, Lash Legend, Giulia, Kiana James, gli MFTs e il campione WWE Drew McIntyre. Sami Zayn apre lo show accolto da un'ovazione incredibile e dai cori "Ole" del pubblico di casa.

