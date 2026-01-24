Skicross Galli out ai quarti nella gara-2 di Veysonnaz Trionfo di Maier

Durante la seconda gara di Veysonnaz, parte della Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross, Jole Galli è stata eliminata ai quarti di finale, segnando un passo indietro rispetto alla semifinale di ieri. La gara si è svolta nella località svizzera di Veysonnaz, con il successo di Maier. Questa tappa conferma l’equilibrio e la competitività del circuito internazionale di questa disciplina.

Un piccolo passo indietro per Jole Galli dopo la semifinale di ieri. La valtellinese è infatti uscita pronti-via ai quarti di finale in occasione della gara-2 di Veysonnaz, località elvetica teatro questo fine settimana della tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. Prestazione molto difficile per l'azzurra, brava comunque a lottare fino alla fine in una heat ostica. Nello specifico la nostra portacolori si è ritrovata nella stessa batteria della tedesca Daniela Maier, subito scappata via già dalla sezione appena fuori dai blocchi. La nativa di Samedan ha quindi battagliato vìs-a-vìs con la rappresentante dell'Austria Sonja Gigler, unica contendente per il secondo posto considerata la non partenza della padrona di casa Fanny Smith.

